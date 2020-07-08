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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalarla ilgili flaş mesaj

'tan bankalarla ilgili flaş mesaj

Son dakika haberi... , " kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bankalarla ilgili flaş mesaj

08.07.2020, 16:44 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020,16:57

BDDK, salgın sonrası normalleşme döneminde finansal kurumlara bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlayacakları hususları bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır." ifadelerini kullandı. BDDK: 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerde öteleme talepleri karşılanmalı

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