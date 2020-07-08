Sosyal yardımlar iyileştirildi

Milyonlarca emeklinin aylıklarıyla beraber engelli ve 65 yaş aylığı, evde bakım desteği alan 1 milyon 861 bin kişinin de sosyal yardımları arttı. Toplam 720 bin kişinin aldığı engelli aylığı yüzde 70 engeli olanlar için 805 liradan 851 liraya, 521 bin kişinin aldığı evde bakım desteği bin 460 liradan bin 544 liraya, 620 bin kişinin aldığı 65 yaş aylığı da 711 liraya yükseldi. Görevdeki memurlar ve memur emeklileriyle birlikte SSK, Bağ-Kur emeklileri de bu ay zamlı maaş alıyor. Sosyal yardımlara da yüzde 5.75 oranında artış yapıldı. Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 2 bin 921 liradan 3 bin 88 liraya yükseltildi. Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlıklar da arttı. Yaşlılar için harçlık tutarı 247 liradan 261 liraya, 6-12 yaş arası engellilerde 99 liradan 104 liraya, 13-18 yaş arası engellilerde 148 liradan 156 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 198 liradan 209 liraya çıktı.

HAZAL ATEŞ