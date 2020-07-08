Türk şirketleri güçlenerek çıktı

Dünyaca ünlü birçok dev şirket korona virüse yenildi iflasını açıkladı. İngiltere, Amerika, İtalya başta olmak üzere birçok ülkede iflasını açıklayanlar arasında ünlü restoran zincirleri, havayolu şirketleri yer aldı. Türkiye ise hızlı şekilde devreye aldığı finansal destek paketleriyle hem şirketleri hem de vatandaşları korumaya alarak süreci en az hasarla atlattı. Küresel ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle şirket iflaslarında yüzde 25'lik artış beklenirken, Türkiye'de ise salgının en yoğun yaşandığı dönemde 100 bine yakın şirket içinden sadece 31'i iflas başlatma tescili yaptı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020'yi kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini vurgulayarak, iş dünyasıyla el ele verdiklerinde yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Pekcan, Mart ayı ile Mayıs sonuna kadar geçen sürede 10'u anonim, 21'i limited olmak üzere 31 şirketin iflas başlatma tescili yaptığını söyledi.

POZİTİF AYRIŞACAĞIZ

Bakan Pekcan, bu süreçte verilen devlet destekleri, iş dünyası ve ihracatçıların elbirliği ile ekonomide güçlü bir toparlanma sürecine girileceğini belirterek, "Salgının etkilerinden yavaş yavaş sıyrılıyoruz. Pandemi sonrasında ekonomide ve ticarette de pozitif ayrışacağız" dedi.



700 BİN ESNAF YARARLANDI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı ile önemli destekler sağlandığını belirten Bakan Pekcan, Esnaf Destek Paketi'nden de 700 bin esnafın yararlandığını, kullandırılan kredi tutarının da 17.2 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bakan Pekcan, bu kaynağın 13.2 milyar lirasının doğrudan Halkbank tarafından kredilendirildiğini kaydetti.

HAZAL ATEŞ