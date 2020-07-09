Kurban Bayramı'nda düşük faizli kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, banka arayışına girdi. Hangi bankanın ne kadar kredi verdiğini merak eden vatandaşlar bu konuda araştırmalar yapıyor. Kurban Bayramı'na kısa süre kala, bankalardan peş peşe kampanyalar açıklandı. Peki, en uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?

BAYRAM KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

İşte bayram kredisi veren bankalar:

FİNANSBANK BAYRAM KREDİSİ

Finansbank, aylık 0,84'ten başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi sunuyor. Bayrama özel 3 ay ödemesiz olarak sunulan krediden faydalanmak için internet sayfasındaki başvuru formunu doldurabilir, size en yakın şubeye gidebilir veya 0 850 222 0 900 numaralı çağrı numarasını arayarak bilgi alabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 60 aya varan vade ile kredi kullandırıyor. 100.000 TL'lik bir kredi için 60 ay, ayda 2,340,12 TL ödeme yapılabiliyor. 60 aya varan vadelerle İhtiyaç Kredisi başvurunuzu form ile veya Garanti BBVA İnternet/Mobil kullanıcısıysanız hızlıca bu kanallardan yapabilirsiniz. Değerlendirmenizin olumlu olması durumunda kredinizi hemen kullanabilirsiniz! Faiz oranları %0,99 ve %1,64 arasında değişiyor.

ING İHTİYAÇ KREDİSİ

ING Türkiye, nakit ihtiyacı olan kişilere uygun oranlarla sunduğu bireysel ihtiyaç kredisine Kurban Bayramı'nda da devam ediyor. 60 aya varan vade seçenekleri ve aylık %0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla sağlanan krediye, ING müşterisi olmayan kişiler de başvurabiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru için ING web sayfasını ziyaret edebilir veya size en yakın şubeye gidebilirsiniz.

TEB'DEN HOŞGELDİN KREDİSİ

TEB, 0,79'dan başlayan faiz oranları ve 36 aya varan vade ile ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Henüz TEB Müşterisi değilseniz siz de TEB müşterisi olarak %0,79'dan başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredinizi hemen alabilirsiniz. Kampanya Sadece CEPTETEB İnternet Şubesi , CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı merkezi ve teb.com.tr den yapılan başvurularda geçerlidir. Kredinizi sadece CEPTETEB İnternet Şubesi veya CEPTETEB Mobil Uygulaması'ndan kullanabilirsiniz.