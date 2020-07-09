En yüksek getiri külçe altında

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Haziran ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" verisine göre, yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 40,47, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,43 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Haziranda en yüksek aylık reel getiri ise yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 9,42 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. TÜFE ile Haziranda devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,15 ve euro yüzde 0,29 kazandırdı, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,53, külçe altın yüzde 2,09 ve dolar yüzde 3,01 kayba yol açtı. Yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 19,16, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,97, BIST 100 endeksi yüzde 5,87, dolar yüzde 4,16 ve euro yüzde 3,81 kazanç sağladı.



MALİYET YAPARKEN DİKKAT EDİLMELİ

PANDEMİ süreciyle güvenli liman etiketiyle yükselişini sürdüren altın yatırım enstrümanları arasında zirvedeki yerini koruyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yaptığı açıklamada, altın fiyatlarını aslında düşürecek çok etmenin olduğunun altını çizerek, "Pandemi ortamında toparlanma devam ederken veriler iyi bir şekilde gelirken altın neden yükseliyor sorularının cevabını bulmadan bence maliyet yapmak riskli" dedi. Memiş, altında geri dönüş noktasındaki hızlanmanın daha çok Haziran ve Temmuz ayındaki rakamlara bağlı olabileceğini kaydetti.



BORSA SALGIN SONRASI İLK KEZ 120 BİN PUANI AŞTI

ALINAN bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı henüz korona salgını öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının tamamına yakınını telafi etti. 22 Ocak'ta 124.536,60 puanla tarihi zirvesinin görmesinin ardından Kovid-19 salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936,40 seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı. Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı.