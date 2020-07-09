Sanayide çarklar hızlandı

İzmir'in en büyük sanayi üssü olan Çiğli'deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimin yeniden arttığını gösteren önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre dev tesislerin bulunduğu bölgede elektrik tüketimi geçtiğimiz yılın aynı ayından bile yukarı çıktı. Fabrikaların üretim için tükettiği elektrikte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış yaşandı. Geçtiğimiz yılın Haziran ayında 5.2 milyon kilowatt/saat olan elektrik tüketimi 5.5 milyon kilowatt/ saat seviyelerine çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Haziran ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artmasının ardından sanayiden gelen bu iyi haber ekonomide çarkların hızlandığını gösterdi.

MORAL VERİCİ BİR TABLO

Bölgelerindeki olumlu tabloyu Yeni Asır'a değerlendiren Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hilmi Uğurtaş, "Bu süreçte özellikle gıda ve ambalaja dönük sektörler bir hayli koştu. Elektrik tüketimimiz geçen yılın Haziran ayı rakamının üzerine çıktı. Bu moral verici bir tablo" dedi. Bu olumlu tabloda ekonomiyle ilgili alınan tedbirlerin de önemli payı olduğunu ifade eden Uğurtaş, "İnsanlar şu an yaşamaya bakıyorlar. Özellikle kamu bankalarının sanayiye ve ticarete vermiş olduğu ucuz vadeli krediler hepimize can suyu oldu. Bunun yanında kısa çalışma ödenekleri çalışanlarımız için çok iyi neticeler verdi. Bunları da söylememiz lazım. Alınan tedbirlerin bu olumlu tabloda payı var. Bu tedbirler çalışanlarımızla yollarımızı ayırmamızı engellemiş oldu. Bu hem çalışanımız hem de sanayici açısından iyi oldu" dedi.

KÜRESEL DÜZELME ŞART

"Bu iyiye gidişin devamı için Türkiye olarak içeride her şeyiyle düzene girmemiz tek başına yeterli olmuyor" diyen Uğurtaş, şöyle devam etti: "Küreselleşen dünyada büyümemiz için ihracatımızın da büyümesi lazım. Bize sadece iç pazar yetmez. Dünya pandemi konusunda ne kadar çabuk iyiye giderse biz de o kadar açılırız ve iyiye gideriz. Şu andaki tablo iyiye gittiğimizi gösteriyor. Ama dediğim gibi bunun devamı için de bu pandeminin dünyada artık sonlanıyor olması lazım. Bu süreçte hammadde fiyatlarının gerilemesi bir avantaj. Ama dünyanın bir an önce iyiye gitmesi gerekir ki o büyüme rakamlarına ulaşalım ve ihracattaki eski ivmeyi yakalayalım."



İHRACAT ARTIŞI TEMMUZ'DA SÜRECEK

EGE İhracatçı Birlikleri (EİB), korona virüs sonrasında Haziran ayında başlayan yeni döneme ihracat rekoruyla giriş yaptı. 2019 yılı Haziran ayında 851 milyon dolar olan EİB ihracatı, 2020 yılı Haziran ayında yüzde 21'lik artışla 1 milyar 30 milyon dolara yükseldi. 2020 yılının ilk yarısını 5 milyar 881 milyon dolar ihracat rakamıyla geride bırakan EİB, son 1 yıllık dönemde Türkiye'ye 12 milyar 682 milyon dolar döviz kazandırdı. Haziran ayında EİB'in sanayi ürünleri ihracatı yüzde 8'lik artışla 483 milyon dolardan, 522 milyon dolara çıkarken, en çok artış tarım ürünlerinde yaşandı. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Haziran ayındaki ihracat artışının Temmuz'da sürmesini beklediklerini söyledi.

5 YENİ TESİS AÇILDI

ÇİĞLİ Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bölümü pandemi ile geçen son 6 aylık süreçte 5 yeni tesis üretime başladı. Demir işleme, kağıt ambalaj, tekstil, enerji- soğutma ve cam sanayiinde yapılan bu 5 yatırımla toplam 204 kişiye istihdam olanağı sağlandı.

Erhan GÜLENÇ