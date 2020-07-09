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Haberler Ekonomi TCMB: Yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor

: Yılın daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor

'ndan yapılan açıklamada, " öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor." denildi.

TCMB: Yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor

09.07.2020, 17:56

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.

İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.

Yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.

Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı."

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