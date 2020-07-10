Folkart Urla’da 180 villa yapacak

Folkart'ın Urla Bademler'de satın aldığı 202 bin 861 metrekare civarındaki arazide, yeşille iç içe yaşanabilecek, doğayla baş başa kalınabilecek, 180 villadan oluşacak yeni bir yaşam merkezi için projelendirme çalışmalarına başlandı. Proje, doğal güzellikleriyle olduğu kadar, bölgeye has iklimiyle de 4 mevsimin doyasıya yaşanabileceği Urla'da, Ege'nin eşsiz lezzetlerinin tadılabileceği gastronomi lokasyonlarına da çok yakın konumda yer alıyor.



ÇEVRE ODAKLI BİR PROJE

Kamuoyunda İTOKENT 2 arazisi olarak bilinen Seferihisar-İzmir Karayolu üzerinde bulunan proje alanı, İzmir Konak'a 33, İzmir Narlıdere'ye 20, Güzelbahçe'ye 10, Seferihisar'a 11 kilometre mesafede yer alıyor. Konak'tan yaklaşık 30 dakikada ulaşılabilen proje için, doğal yaşam odaklı bir konsept planlanıyor. Projede çok az miktarda ticari alan da bulunacak. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Urla'da hayata geçirecekleri projenin merkezinde doğal yaşam anlayışının hakim olduğunu belirterek, üst düzey çevre duyarlılığı taşıyacağını söyledi. Urla Bademler'de yeni satın aldıkları bu arazi için hemen kolları sıvadıklarını aktaran Sancak, şu bilgileri verdi: "Ön çalışmaları başlattık. Güzel İzmir'e yakışacak, çok güzel bir proje inşa etmek istiyoruz. Yeşille örülü, doğal ve organik yaşamın odağında bulunduğu, özel bir proje hayal ediyoruz. Ege Bölgesi'ne has zeytin, meyve ağaçları ve bitkileri ile süslenecek projemiz, İzmir'in yanı başında, yaz-kış yaşanabilecek bir merkez olacak." İzmir merkezden en fazla yarım saat süren bir yolcuğun ardından proje alanına ulaşılabileceğine işaret eden Mesut Sancak, şunları söyledi: "Kent merkezine hem yakın, hem de kentin yoğunluğundan uzak bu alanda, yeni bir yaşam merkezi oluşturacağız. Seferihisar'a ya da Urla'daki plajlara 10 dakika mesafede bulunan proje alanımızda, özgürce yaşamanın tadına varabileceksiniz. Çok iddialı ve özel bir proje için çalışmalarımıza başladık."





TARİH VE DOĞA İLE İÇ İÇE

FOLKART, Urla'nın en önemli projelerinden birini hayata geçirirken, tarihi MÖ 4000'lere kadar dayanan bölgeye uygun bir mimari seçecek. Klazomenai Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan şirin ilçe, zeytin ve zeyinyağının yanı sıra üzüm bağları ile de meşhur. Enginar Festivali'nin düzenlendiği Urla, Çeşme'ye, Seferihisar'a ve Güzelbahçe'ye komşu konumda bulunuyor. İlçenin kuzeyinde ve güneyinde çok özel plajlar ve koylar yer alıyor. Türkiye'nin ilk 'Sakin Şehir' unvanına sahip yeri olan Seferihisar ise, MÖ 3000'lere kadar uzanan geçmişi ile öne çıkıyor. Seferihisar, Teos Antik Kenti'nin yanı sıra tarihi bölgesi Sığacık Kalesi ile de dikkat çekiyor. Seferihisar güzel plajlarıyla da öne çıkıyor. Proje Seferihisar'a da çok yakın bir konumda bulunuyor.

Yavuz KARAMAN