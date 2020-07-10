İzmir’den ev alanlar yüzde 50 kazançlı çıktı

İzmir Ulukent'te hayata geçirilen 174 konut ve ticari alanlardan oluşan Gültekin Pera projesinde yaşam başladı. 1 yıl ödemesiz yüzde 0,64 faiz oranından faydalanılabilen projede sınırlı sayıda satılık daire kaldı. Gültekin Pera Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Gültekin, projedeki konutların yüzde 90'ının satıldığını söyledi.

BÜYÜK KISMI SATILDI

GÜLTEKİN, lansman döneminde Gültekin Pera'dan ev alanların dövize ve mevduata yatırım yapanlardan daha çok kazandığını söyledi. Gültekin, "Bizden daire alan yatırımcılarımız 2 yıl içerisinde yüzde 50-60 civarında kar elde etti" dedi. Gültekin, projede inşaatı tamamladıklarını ve yaşamın başladığını belirterek, "Peyzaj çalışmalarımızı da tamamladık. Temmuz ortası gibi siteyi profesyonel bir yönetim şirketine devredeceğiz" dedi. Gültekin, projedeki dairelerin satışlarını da 1-2 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini anlatarak, faiz oranlarının yüzde 0,64'e inmesiyle birlikte büyük bir taleple karşılaştıklarını belirtti. Gültekin, şunları söyledi: "Salgın döneminde satış ofisimize gelen, telefonla arayan müşterilerimizin sayısı 10 kat arttı. Şu anda bile günde 15-20 müşteri bizimle irtibat kuruyor. Bu süreçte elimizdeki stokların önemli bir kısmını tükettik. Kalan sınırlı sayıdaki dairelerin satışını da kısa sürede tamamlayacağımızı öngörüyoruz." Gültekin, Ulukent'in hızla geliştiğini ve birçok açıdan diğer bölgelere göre daha cazip olduğunu belirtti.