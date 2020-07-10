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Haberler Ekonomi THY'den 18 yaş altı için flaş karar! Yasak kalktı

'den altı için flaş karar! Yasak kalktı

Son dakika... Türk Hava Yolları (), altı gençlerin uçakla seyahatinde yanlarında veli/vasi bulunma zorunluluğunun kalktığını duyurdu.

THY'den 18 yaş altı için flaş karar! Yasak kalktı

10.07.2020, 10:30

18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil!

Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz."

Ekşi'nin tweeti şöyle:

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