18 Yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgiler verildi:
"18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil!
Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz."
Ekşi'nin tweeti şöyle:
18 yaş altı #gençler!— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) July 10, 2020
Bugün güzel haber sizin için.
Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber sayahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.
Ver elini memleket!
Ver elini tatil!
Ama lütfen 😷 maskeniz ile beraber seyahat ediniz. 😊
THY'den 18 yaş altı için flaş karar! Yasak kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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