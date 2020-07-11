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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı , sosyal medya hesabından '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. , "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." notunu düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

11.07.2020, 19:14 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020,19:27

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 1 milyon yazılımcı prjesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM

Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;

Kariyer Rehberi

Gönüllü Eğitmenlik

Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de

17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın

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