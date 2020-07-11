Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 1 milyon yazılımcı prjesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM
Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;
Kariyer Rehberi
Gönüllü Eğitmenlik
Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de
17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
#1MilyonYazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM 👌— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 11, 2020
Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;
📍Kariyer Rehberi
📍Gönüllü Eğitmenlik
📍Proje Destek Formu ve daha fazlası artık https://t.co/pyARZNF8J6'de
17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın😉 pic.twitter.com/XZ80jvacPA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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