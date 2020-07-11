Kadın kooperatiflerine 150 bin lira hibe desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kadın kooperatifleri ile kadın girişimcilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Kadın kooperatiflerinin yerel, yerinde, doğal, ekolojik çevreye duyarlı üretim yaparak büyük başarılara imza attıklarını belirten Pekcan, bu konuda kadınları daha fazla cesaretlendirmek için ticaret il müdürlüklerine talimat gönderdiklerini, bundan sonra kadın kooperatifleriyle daha fazla bir araya geleceklerini, bakanlık olarak hibe ve desteklerle yanlarında olacaklarını dile getirdi. Bakan Pekcan, KOOP-DES Programı kapsamında kooperatiflere destek vereceklerini belirterek şöyle konuştu: "Öz kaynak yetersizliği bulunan kooperatiflerimize ve üst kuruluşlarına mali destek vermeyi, yeni alanlarda girişimci ve ihracatçı olmaya özendirmeyi, bireysel tasarrufları kooperatifleşmeye yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Ayakları yere basan, sonuç odaklı ve sürdürülebilir projeleri desteklemiş olacağız." Pekcan, ilk aşamada kadın kooperatiflerini daha sonra da tüm kooperatifleri destekleyeceklerini bildirdi.

MAKİNE EKİPMAN ALIMI

Pekcan, kadının güçlenmesini ön planda tuttuklarını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Yaşlı ve engelli bakım merkezleri, çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakım evleri, yazılım, halıcılık, arıcılık, balıkçılık, okul servisleri kooperatif faaliyetlerini destekleyeceğiz. Belki en iyi şekilde kadın şoförlerimiz çocuklarımıza ihtimam gösterebilir. Kadın kooperatiflerimizin faaliyetlerinde makine ekipman alımı, sergi ve fuar katılımı, nitelikli personel istihdam desteği vermeyi planlıyoruz. Kadın kooperatiflerine kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'e, diğer bölgelerde yüzde 50'ye kadar olmak üzere 150 bin liraya kadar hibe destek vereceğiz."



BASVURULAR 15 TEMMUZ'DA BASLIYOR

Pekcan, projeler için 15 Temmuz'dan itibaren 81 ilin ticaret müdürlüklerine başvuru yapılabileceğini ifade ederek, bu doğrultuda KOOP-DES uygulama ve değerlendirme kılavuzu ile rehber dokümanlar hazırladıklarını söyledi.