Otellerden KDV alınmasın

İzmir Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, Basmane'de bulunan 'Oteller Sokağı' esnafının kirasını ödeyemeyecek duruma geldiğini belirterek, bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Gönen, belediye ruhsatlı otellerin sahip ve işletmecilerinin kira ödemekte zorlandıklarını dile getirdi. Başkan Gönen, "Buralarda yıllarca kalan ve otelleri evi gibi kullanan insanlar için pandemi döneminde elimizden geleni yaptık. Fakat turistik otellerle bizim şehir otellerimiz farklı. Örneğin bizde kahvaltı yok, diğer otellerde olan birçok bölüm yok. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hijyen için Turuncu Çember uygulamasını başlattık. Fakat otellerde gelir olmadıktan sonra kiraları ödemek ve hizmet vermek de kolay değil" diye konuştu.

BORÇLARIN ERTELENMESİ GEREKİR

Başkan Gönen, alınabilecek önlemleri şöyle dile getirdi: "Otellerimizde bana göre alınabilecek önlemler sınırlı ve var olan istihdamı korumak üzerine olmalı. Bunun için yıl sonuna kadar otel işletmelerinden Katma Değer Vergisi (KDV) alınmamalı. Kiralık işletmelere hükümetimiz tarafından kira desteği yardımı yapılmalı. Turizm çalışanlarının gelir vergisi devlet tarafından karşılanmalı. Tüm seyahat acentelerinin, otellerin ve hava yolu şirketlerinin vergi borçları 2021 yılına kadar ertelenmeli. Otellerle hava yolu şirketleri iş birliği yapabilir. Otel rezervasyonu olan kişilere uçuşlarında ekstra indirimler sağlanabilir. Otellere enerji ve genel giderleri için indirim sağlanmalı. İşyeri eğitim programlarının süresi uzatılmalı ve yeni istihdama destek verilmeli. Otellerin banka borçları, ceza şartı işletilmeden 1 sene ertelenmeli. Sokağa çıkma yasağı kriterleri topluma iletilmeli. Bu yüzden tatilciler 1 haftadan fazlası için plan yapamıyor."





KIRACILAR MÜJDE BEKLIYOR

YÜKSEK gelen faturaları ödemede zorluk çektiklerini dile getiren Gönen, "Bu süreçte devlet kiralar ve faturalar için destek olmalı. Cumhurbaşkanımızın kiracıları mutlu edecek açıklama yapmasını bekliyoruz" dedi. Kira bedelinin bir süre alınmaması ve artış yapılmaması yönünde önlemler beklediklerini belirken Gönen, "Yoksa bu esnafın yarısından çoğu kepenklerini korona sonrası kapatacak" diye konuştu.

Tolga TEKİN