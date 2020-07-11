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Pandemi sürecinden güçlenerek çıkacağız

Hazine ve Maliye Bakanı , "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor" dedi.

Pandemi sürecinden güçlenerek çıkacağız
Giriş Tarihi: 11.7.2020

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini bildirdi. Uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." IMF verilerine göre oluşturulan bir grafik ile açıklamalarını destekleyen Bakan Albayrak, yine Twitter üzerinden küresel kamu borçlarının olduğu bir video yayınladı.

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