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Haberler Ekonomi 1.750 kadına 1 milyon 250 bin liralık destek

1.750 kadına 1 milyon 250 bin liralık destek

1.750 kadına 1 milyon 250 bin liralık destek
Giriş Tarihi: 12.7.2020
TÜRKİYE İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) bünyesinde yürütülen mikro kredi faaliyeti kapsamında, salgından etkilenen 1.750 dar gelirli kadına toplam 1 milyon 250 bin liralık destek verildi. Bu destek hem nakdi hem de "İyilik İçin Sosyal İşletme" sloganıyla hareket ederek dar gelirli kadınların temizlik ürünlerini uygun maliyetlerle tedarik etmelerine aracı oldu. Dar gelirli kadınlar bu ürünleri en az yüzde 60 karla satarak hem aile bütçelerine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağladı.
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