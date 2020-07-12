5 yılda 1.5 milyon konut dönüşecek

Özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 117 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını belirterek, "450 bin binanın acilen dönüşüme tabii tutulması gerekiyor" dedi. Şehircilik Bakanı Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:



■ Bin 500 yıl önce ecdadımız Ayasofya'yı İstanbul'a kazandırmış. Biz tüm Türkiye'deki tarihi yapılara ilişkin deprem analizi yapıyoruz.



■ Kentsel dönüşümde yılda 300 bin hedef koyduk. 5 yıl içerisinde de 1,5 milyon konutun dönüşüm yolunda hedefe çıktık. Burada 300 bin konutun her yıl yüzde 25-30'unu biz devlet olarak yapmaya gayret gösteriyoruz. Kalan kısmını da özel sektörün yapmasını teşvik edecek, birçok kanuni düzenleme yaptık



■ Kentsel dönüşüm için önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl Kağıthane ve Zeytinburnu'nda yeni kentsel projeleri İstanbul'a kazandırmış olacağız.



■ Finansal anlamda, Cumhurbaşkanımız da bu konuyu çok önemsiyor, üzerine titriyor. Biz de bakanlık olarak tüm gücümüzü kentsel dönüşüme vermek istiyoruz. O binaların hepsini kaldırıyoruz. 100 milyon lira Bursa Ulucami etrafında kamulaştırma yapıyoruz. Bunları kamulaştırmak suretiyle kaldırıyoruz. Kentte başka projeler de var.



■ Kanal İstanbul güzergâhında 1/100000'lik çevre düzenlemeyi onaylamıştık. Arazinin yüzde 52'sini donatı alanına bırakıyoruz. Konutlar, zemin artı 3-4'ü geçmeyecek şekilde onaylandı. Burada 500 bin nüfus öngörüyoruz.



■ Vatandaşımız o alanda neler yapılıyor hepsini izleyebilir. Sözleri tutmamız gerekiyor. Dedik ki doğal güzellikleri koruyacağız. Sayın Emine Erdoğan çok hassas çevre konusunda her projede destek veriyorlar. Vatandaşlarımızı boşa çıkarmayacak adımlar atmak zorundayız. Araçlar gölün kıyısına kadar giriyordu. Araçlarınızı bariyerin dışına bırakın dedik. Piknik ve mangalı yasakladık. 1 Ağustos'tan sonra ise dumansız hava sahası ilan ediyoruz burayı.

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