Deri mühendislerine iş ve burs garanti

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, deri mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrencileri burs ve iş garantisiyle desteklediklerini belirterek, "Ege Üniversitesi'ndeki bölüme yaptığımız destekle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması için çalışıyoruz. Öğrencilerimize burs imkanıyla eğitim sırasında destek sağlanırken, mezun olunca da sektörde iş bulma garantisi sunuluyor." dedi. Şenocak, "İlk 20 binde sıralaması olup burayı tercih edenlere asgari ücret kadar burs veriyoruz. 20 bin ile 60 bin arasında sıralaması olanlara asgari ücretin yüzde 70'ini, 60 ile 100 bin arasında olan öğrencilere de asgari ücretin yüzde 50'sini burs olarak sağlıyoruz. Pandemi döneminde de hiçbir kesinti yapmayarak bugüne kadar 118 bin 288 liralık burs sağladık" ifadelerini kullandı.

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