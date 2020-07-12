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Kamu işçilerine ilk ödeme ’da

Kamu işçilerine ilk ödeme 27 Temmuz’da
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Kamu işçilerine verilen 2020 yılı ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Dün Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre ikramiyeler 2 taksitte ödenecek. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararnameye göre işçilere verilen ikramiyelerin ilk taksiti 27 Temmuz 2020'de, ikinci taksiti ise 14 Aralık 2020'de ödenecek. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada şöyle denildi: "4.07.1956 tarihli ve 6722 Kanun Kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere; Anılan kanunun 3. Maddesine göre 2020 yılında verilecek tediyenin birinci yarısının 27.07.2020 tarihinde ödenmesine, diğer yarısının 14.12.2020 tarihinde ödenmesine, 6722 kanun Maddesinin 3. Ve 4. Maddesine göre karar verilmiştir." Öte yandan kamu işçilerine ödenecek ikramiye tutarı en düşük 992 lira, en yüksek 1858 lira olacak.
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