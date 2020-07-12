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'den yeni uygulama! İade edilen biletler değerleniyor

, koronavirüs nedeniyle uçulamayan dönemde iade edilen biletlerle ilgili yeni bir uygulama başlattı. Genel Müdürü tarafından duyurulan yeniliğe göre, iade edilecek biletler yüzde 15 oranında değerlenecek.

THY'den yeni uygulama! İade edilen biletler değerleniyor

12.07.2020, 13:00

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, iade edilecek biletlerin yüzde 15 daha değerleneceği sisteme ilişkin açıklama yaptı.

Koronavirüs nedeniyle uçuşların gerçekleşmediği döneme ilişkin bilet iadelerine yönelik Türk Hava Yolları yenilik getirdi. İade edilen biletler seyahat çekine dönüşüyor ve yüzde 15 değerleniyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "İade biletlerinizin değerini %15 artırmak ister misiniz? Seyahat Çeki ile bu mümkün. Bu avantajlı imkandan yararlanmak için lütfen web sitesinden başvurunuzu yapınız." dedi.

Ekşi'nin tweeti şöyle:

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