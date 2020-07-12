Türkiye, İslami finans merkezi olursa küresel güç haline gelir

İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini yürüten İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) Direktörü ve Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Taha Eğri, "İstanbul'un İslami finansın merkezi olması hiç şüphesiz siyasi, politik, küresel gücü beraberinde getirecek. Türkiye, İslami finansın merkezi olursa küresel bir güç olur." dedi. Direktör Eğri, "İslam Ekonomisi ve Finansı Söyleşileri"nde yaptığı konuşmada, İslam ekonomisinin kapitalist sistemin tek alternatifi pozisyonunda olduğunu vurgulayarak, "İçinde bulunduğumuz ekonominin kodlarını iyi anlamak ve bu kodlardan bağımsız, özgün bir sistem inşa etmek gerekiyor. Mevcuda alternatif olabilmek, bir vazgeçişi de içerisinde barındırır. Tüketim çılgınlığından, borç temelli tüketim alışkanlığından, sınırsız ihtiyaç duygusundan, kapitalist piyasanın aşırı finansallaşmasından vazgeçebilmeliyiz" diye konuştu. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) krizinin aşılmasında İslami finans enstrümanlarının önemine değinen Öğretim Üyesi Eğri, İslami finansın özellikle spekülatif finansal araçlardan uzak bir sistem olduğunu belirtti.



SİYASİ PRESTİJ SAĞLAR

Taha Eğri, İstanbul'un tarih boyunca bulunduğu konum itibarıyla her zaman göz önünde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Bugün finansın siyasi, politik, küresel bir güç demek olduğu bir sistem içerisindeyiz. İstanbul'un İslami finansın merkezi olması hiç şüphesiz bu gücü de beraberinde getirecektir. Türkiye, İslami finansın merkezi olursa küresel bir güç olur. Türkiye'nin güçlü kurumsal altyapısı bu alanda önemli fırsat. Hem batılı kurumlar hem de Müslüman toplumla olan ilişkileri bulunmakta. Bu ilişkilerin koordinasyonuyla İstanbul bir kesişim noktası haline gelecektir. Türkiye açısından hem ekonomik hem de siyasi bir prestij sağlayacaktır. Fakat bunların içinde en önemlisi faizsiz finansal araçlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Böylelikle reel ekonomi daha fazla sermayeye daha kolay ulaşabilecektir." İKAM Direktörü Dr. Eğri, üretimden kopuk, toplumsal eşitsizliklere çare olmayan, gelir grupları arasındaki makası azaltmayan, sermayesi olmayana imkan tanımayan bir finansallaşmanın hiç şüphesiz İslam'ın değerlerine ters düştüğünü söyledi.



İLGİ GİDEREK ARTIYOR

İslam ekonomisi ve finansı çalışmalarına yönelik ilginin giderek arttığını aktaran Eğri, "Nitekim yapılan çalışmaların sayısı da bu trende uyum sağlıyor. Üniversiteler bünyesinde ve sivil olarak faaliyet gösteren araştırma merkezleri burada taşıyıcı role sahip. Dilin inşa edici bir gücü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, küresel piyasa ekonomisi kavramlarıyla İslam iktisadı çalışmak sağlıklı bir durum değildir" ifadelerini kullandı.