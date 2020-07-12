  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Ukrayna’dan yeni İHA talebi

’dan yeni İHA talebi

Ukrayna’dan yeni İHA talebi
Giriş Tarihi: 12.7.2020
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna'daki temasları sırasında iki ülke arasında savunma sanayiinde iş birliği konuları gündeme gelirken, Ukrayna'nın daha öncekilerin dışında Türkiye'den yeni insansız hava araçları alma yönünde talepleri olduğu öğrenildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Akar, Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka ile de görüştü. Yerli ve milli üretim başta SİHA ve İHA'lar olmak üzere yüksek teknoloji ürünler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra dost ve müttefik ülkelere güvenlik ve savunma konularında önemli katkı sağlıyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ukrayna’dan yeni İHA talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA