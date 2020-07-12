Ukrayna’dan yeni İHA talebi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Ukrayna'daki temasları sırasında iki ülke arasında savunma sanayiinde iş birliği konuları gündeme gelirken, Ukrayna'nın daha öncekilerin dışında Türkiye'den yeni insansız hava araçları alma yönünde talepleri olduğu öğrenildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Akar, Savunma Bakanı Andriy Taran ve Ekonomik Kalkınma Ticaret ve Tarım Bakanı Igor Pedraşka ile de görüştü. Yerli ve milli üretim başta SİHA ve İHA'lar olmak üzere yüksek teknoloji ürünler Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra dost ve müttefik ülkelere güvenlik ve savunma konularında önemli katkı sağlıyor.

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