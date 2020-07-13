Bayram ikramiyeleri 17- 29 Temmuz’da

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 17- 29 Temmuz olarak açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için, Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

TEMMUZ FARKI EKLENDİ

Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların, ağustos ayı aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

Temmuz zamlarını alan emekliler bu ay Kurban Bayramı ikramiyesini de hesaplarında görecek. Vefat eden emeklilerin ikramiyelerini ise, yakınları alacak.