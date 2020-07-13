  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Bayram ikramiyeleri 17- 29 Temmuz’da

Bayram ikramiyeleri 17- ’da

Emeklilere müjde! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt , 12 milyon emeklinin ikramiyelerinin 17- tarihleri arasında banka hesaplarına yatacağını açıkladı.

Bayram ikramiyeleri 17- 29 Temmuz’da
Giriş Tarihi: 13.7.2020

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 17- 29 Temmuz olarak açıkladı. Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için, Kurban Bayramı ikramiyelerinin emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi.

TEMMUZ FARKI EKLENDİ
Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz'da, Bağkur'lu emekliler için de 25-28 Temmuz'da aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını kaydetti. Ayrıca emekli sandığı kapsamında olanların, ağustos ayı aylıklarının Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini belirtti.

Temmuz zamlarını alan emekliler bu ay Kurban Bayramı ikramiyesini de hesaplarında görecek. Vefat eden emeklilerin ikramiyelerini ise, yakınları alacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayram ikramiyeleri 17- 29 Temmuz’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA