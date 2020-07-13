‘Çeşme Cannes gibi olmalı’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Çeşme Projesi'ni gönülden desteklediklerini kaydeden Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, 'Ancak projede eksikler bulunuyor. Daha işin başında bu eksikler giderilmezse, doğru projeler hazırlanmazsa Çeşme'de istenilen amaca ulaşılamaz, aksine tüm Yarımada'ya zarar verir.' dedi. Ege'nin cazibesini artırmak için Çeşme ve Didim'in merkez olarak belirlendiğini hatırlatan Tercan, "Değerli bakanımızın 'Çeşme'yi Cannes gibi yapacağız.' sözünü çok önemsiyoruz. Bizim de yıllardır savunduğumuz düşüncelerin ifadesi olmuş. Biz de bu çalışmalara katkı koymaya, projeyi mükemmelleştirmeye gönüllüyüz" diye konuştu.

'EKSİKLER GÖZ ARDI EDİLEMEZ'

Çeşme çalışma grubunda Çeşmelilerin de yer alması gerektiğini belirten Tercan, "Çeşme masasında ilçe esnaf sanatkarı, Esnaf Odası, Çeşme halkı yok. Bu çalışma, Cumhurbaşkanımızın önce millet, her zaman millet felsefesine de aykırı. Ne benim ne de Çeşme'ye büyük katkı koyacak diğer yöneticilerin çalışma gurubunda yer almaması projenin başarısız olmasına neden olur. Bir yanda geleceğe yönelik yeni planlamalar yapılırken, öte yanda mevcut sorunlar Çeşme'nin bugünkü eksikleri göz ardı edilemez" dedi.





KRONIKLESEN SORUNLAR

ÇEŞME ile ilgili plan çalışmalarını yakından izlediklerini kaydeden Tercan, "Projeden elde edilecek gelirin Kemeraltı'na aktarılacağı açıklandı. Eğer bir gelir oluşacaksa bu gelir öncelikle Çeşme'nin 40 yıldır süregelen ve kronikleşen sorunlarının çözümü için harcanmalıdır. Sadece yeni planlanacak bölge değil, Çeşme'nin bugünkü konumu, sıkıntıları ile de masaya yatırılmalıdır" diye konuştu.

Tolga TEKİN