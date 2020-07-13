Kredi faizleri düstü arsa satısları canlandı

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesi ile artan konut satışları ile birlikte gayrimenkul sektörü hareketlendi, satışlar bir anda arttı. Kredili konut satışları ile birlikte ülke genelinde; tarla ve arsa satışları da canlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yılın ilk yarısında 182 bin tarla ve 154 bin arsa satıldığını açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, en çok arsa satışı sırası ile İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Konya'da gerçekleşti.