Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun."
Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 14, 2020
600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk.
BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz.
Hayırlı olsun👏👏👏 pic.twitter.com/K3dtsU9C5N
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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