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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye müjde

'tan çiftçiye müjde

,"Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye müjde

14.07.2020, 13:09 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,13:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesi üreten ellerin yanındayız! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. Bugün de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun."

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