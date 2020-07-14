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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hep birlikte daha iyisini başaracağız

Hazine ve  : Hep birlikte daha iyisini başaracağız

Hazine ve , "Bu zorlu süreçte tüm birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız." açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hep birlikte daha iyisini başaracağız

14.07.2020, 11:35 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020,11:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter'dan "Ekonomik iyileşme belirgin bir hız kazandı, güven endeksleri yükseldi, borsamız salgın öncesi değerlerini yakaladı, PMI 53,9'u gördü. Azmi, çabası ve mücadelesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak''a teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, ekonomideki yükselişe ilişkin paylaşımda bulunan Mahir Ünal'a yanıt verdi. Bakan Albayrak, "Sayın Mahir Ünal, bu başarı; işçisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, sanayicisiyle, genciyle ve yaşlısıyla tüm vatandaşlarımıza aittir. Bu zorlu süreçte tüm Türkiye birlik olduk. Neler yapabileceğimizin ufak bir fragmanını gördük. Hep birlikte daha iyisini başaracağız." dedi.

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