Bakanlık duyurdu: Rusya ile uçuşlar başlıyor

Türkiye ile Rusya arasında yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle durdurulan uçuşlar yeniden başlıyor.



Konuya ilişkin dün gece Ankara ile Moskova arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ile uçuşların bugün itibarıyla başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını söyledi.