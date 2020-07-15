‘Çeşme’ye yatırım yapan kazanacak’

15 yıldır gayrimenkul ve emlak danışmanlığı sektöründe hizmet veren YV Emlak firmasının Kurucusu Yiğit Varhan, pandemi nedeniyle Çeşme'ye büyük bir talep patlaması olduğunu fakat mevcut konut stoğunun bu talebe cevap veremediğini söyledi. Çeşme yarımadasında yeni inşaat yapmanın giderek zorlaştığını dile getiren Varhan bu nedenle fiyatların da arttığını belirtti. Varhan, "Kalan yerlerin fiyatı üç misli arttı. Düşük faizli banka kredileri de bu süreci hızlandırdı" görüşünü dile getirdi.

TALEP ÇOK, SATILIK EV YOK

Varhan, şunları söyledi: "Küçük arsalar bile inanılmaz yüksek fiyatlara satılıyor. Şu anda mekanlarda virüs nedeniyle kapasite oranları azalmış durumda. Buna karşın gıda işi yapanların ve bazı esnafın işleri arttı. Ünlü isimler ve işadamlarına satış gerçekleştiriyoruz. Çeşme'ye yatırım yapan kazanır. Çünkü fiyatlar daha da ileriye doğru gidecek. Yatırımcılar tarla alsın."



ŞENOL KANTÜRK