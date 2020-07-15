Ekonomi yaralarını hızlı sardı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk ekonomisi kısa sürede toparlanıp, yaralarını çabuk Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türk ticaret diplomasisinin saha neferleri ihracatçılar olarak bizler, bu hain teşebbüsün direkt olarak gelişen ve büyüyen Türkiye'yi hedef aldığını gayet iyi bilmekteyiz" diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise hain girişimin, iş dünyasını kamçıladığını ve kararlılığını artırdığını söyledi.

CİDDİ ETKİSİ OLMADI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Hain girişime tavrını, hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıkça ortaya koyan MÜSİAD, devletinin ve milletinin yanında olduğunu açıklamıştır" görüşünü dile getirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise darbe girişiminin reel sektör üzerinde ciddi etki yaratmadığına işaret etti.



DOLAYLI MALİYETİ 350 MİLYAR DOLAR

İSTANBUL Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünün doğrudan kişi başı maliyetinin yaklaşık 2 bin dolara tekabül ettiğini belirterek, "Ülke ekonomisine dolaylı maliyeti ise 350 milyar doları bulmuştur." dedi. Şener, darbe girişimiyle birlikte kredi derecelendirme kuruluşlarının hızlıca not indirimine gittiklerini ancak darbe sonrası ekonomide yaşanan hızlı toparlanma sayesinde bu indirimlerin gerekli olmadığını savundu.