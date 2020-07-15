Tarihi satış rekoru kırıldı

KAMU bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları Haziran'da konut satışlarında rekorların görülmesini sağladı. Geçen ay, 192 bin adetle en yüksek Haziran ayı konut satış rakamı ve 102 bin adetle tüm zamanların en yüksek ipotekli satışı görüldü. TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlenen bilgiye göre, Haziranda konut satışları yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye, ipotekli konut satışları da yüzde 1.286,9 yükselerek 101 bin 504'e ulaştı ve tüm zamanların en yüksek verileri olarak kayıtlara geçti. 58 bin 632 konut ilk kez satıldı, ikinci el konut satışı 131 bini geçti. Konut satışlarında, 28 bin 799 konut satışı ve yüzde 15.2 payla İstanbul başı çekti. Satış sayılarına göre İstanbul'u 21 bin 915 konut satışı ile (yüzde 11.5) Ankara, 11 bin 690 konut satışıyla (yüzde 6.2) İzmir izledi. Daha önce aylık bazda en yüksek Haziran satış adedi 2018'de 119 bin adet olarak görülmüştü. Tüm zamanların ipotekli satış rekoru ise Eylül 2019'da 57 bin 219 adetle zirve yapmıştı.