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ödemeleri ne zaman yatacak?

emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 12 milyonu geçen emekli vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam eden bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler de belli oldu. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödemelerin yapılacağı tarihler...

Bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yatacak?

16.07.2020, 13:32

17-29 Temmuz arasında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri yarın başlıyor.

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, bağkur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

Emekli sandığı bayram ikramiyesi

Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

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