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Haberler Ekonomi Emlakta yeni gözde Amerika

Emlakta yeni gözde Amerika

Emlakta yeni gözde Amerika
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Korona virüsle küresel savaş sürerken, karlı yatırım planlayanlar gözünü Amerika'ya çevirdi. Şu sıralar en gözde yatırımlardan biri de Amerika'da ev sahibi olmak. Bu noktada en öne çıkan yerlerden liman şehri Baltimore'daki kira garantili evler yatırımcıları bekliyor. International Realtors Group (IRG), Türk iş ve sanat dünyasından pek çok ünlü isme Miami'de emlak brokerlığı yapıyor. IRG Kurucusu Giovanna Guzman, Miami pazarında 17 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, "Bu deneyim sayesinde 5 yılda şirket olarak birçok Türk yatırımcıya farklı projelerden 65 bin dolar ile 6 milyon dolar arasında gayrimenkuller sattık" diye konuştu.

İLGİ ARTIYOR
Property Invest USA şirketinin Kurucusu, Başkanı ve International Realtors Group ortağı Cengiz Bayırlı da 2020'de ABD'nin doğu kıyısındaki en önemli liman şehri Baltimore'a yatırımcıların ilgisinin arttığını belirtti. Bayırlı, "Baltimore'da yatırımcıya kiracı ve geri alım garantili konutlar satıyoruz" dedi.

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