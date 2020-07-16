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Haberler Ekonomi Kahramanlar için tüm imkanlar seferber edildi

Kahramanlar için tüm imkanlar seferber edildi

Kahramanlar için tüm imkanlar seferber edildi
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz gecesi devlet ve millet iradesi için mücadele eden 251 şehidin yakını, 2 bin 734 gazi ile gazi yakınlarına, istihdamdan eğitime uzanan birçok konuda destek sağladıklarını belirterek "Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." dedi. Aile, Çalışma Bakanı Selçuk, hain darbe girişimi gecesinde gözünü dahi kırpmadan tankların, silahların önüne atlayarak canlarını ortaya koyan vatan sevdalıları ve aileleri için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

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