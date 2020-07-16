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Haberler Ekonomi Karacasu’da TOKİ’ye arazi tahsisi yapıldı

Karacasu’da ’ye arazi tahsisi yapıldı

Karacasu’da TOKİ’ye arazi tahsisi yapıldı
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Karacasu Belediyesinin işbirliği ile yapılacak olan 2. Etap TOKİ konutları için yer teslimi gerçekleştirildi. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, konutlara başlanması için önemli bir adım atıldığını belirterek, "İlçemizde konuta ihtiyaç var. Cuma mahallesindeki 250 dairelik TOKİ konutlarını ilçemize kazandırmak için belediyemize ait arsaları TOKİ'ye devrettik. İhalesi yapılan konutların inşaatı kısa sürede başlayacak" dedi. İnal, "Cami ve okulun da yer alacağı proje için gerekirse ekstra arsa tahsisi yapacağız. Seçimde sözünü verdiğim konut projesini hayata geçirmiş olmaktan dolayı sevinçliyim. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

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