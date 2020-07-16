Markalı konut stok erime hızında rekor

"REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" Haziran sonuçlarına göre, Haziran ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 1,12, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,34 arttı. Konut alımında banka kredisi kullanımının 17,03'ten 47,03'e çıkarak bir önceki aya göre 30 puan arttığı Haziran ayında, yükselen stok erime hızı 11,96 il rekor seviyede gerçekleşti.

YÜZDE 32,5'U PEŞİNATLA

Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Haziran ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,43, 2+1 konut tipinde yüzde 0,36, 3+1 konut tipinde yüzde 0,15 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,18 nominal artış yaşandı. Haziranda markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 6,36'lık kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 57,14 ile 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi. Alımlarda peşinat kullanım oranı yüzde 32,50, banka kredisi kullanım oranı yüzde 47,03 ve senet kullanım oranı yüzde 20,47 olarak gerçekleşti. Geçen ay markalı konutlarda adet bazında yüzde 11,96 oranında erime gözlendi. Markalı konutların yüzde 49,92'si bitmiş konut stoklarından, yüzde 50,08'i bitmemiş konut stoklarından oluştu.





DÜSÜK FAIZLI KREDILER ÇOK OLUMLU ETKILEDI

GAYRİMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemleri incelendiğinde, banka kredisi kullanımının bir önceki aya göre 30 puan arttığını gördüklerini bildirdi. Kalyoncu, şunları kaydetti: "Mayıs ayında 3,79 seviyesinde gerçekleşen stok erime hızının Haziranda çok hızlı bir şekilde 11,96 seviyesine yükselmesi ise beklemede olan konut alıcıları için faiz oranının ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Konut stokunun erime hızındaki bu artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu konut kredileri çok etkili oldu. Düşük faiz oranının devam etmesiyle önümüzdeki aylarda özellikle kredili konut satışlarındaki hareketlilik sürecektir."