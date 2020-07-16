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Haberler Ekonomi Meyve ve sebzede yeni rota Uzakdoğu

Meyve ve sebzede yeni rota Uzakdoğu

Meyve ve sebzede yeni rota Uzakdoğu
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Türkiye, Kovid-19 sonrası dönemde yaş sebze ve meyve ihracatında da hedefi büyüterek, rotayı Uzakdoğu'ya çevirdi. Yılın ilk 6 ayında taze meyve ihracatı yüzde 110 artışla 300 milyon dolara yaklaştı, kiraz, kayısı, şeftali, çilek ihracatında rekor kırılırken sonbaharda toplanacak ürünlerle artış sürecek. Meyve ihracatında rotayı çizen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin ve Güney Kore'ye kiraz, Japonya'ya greyfurt, limon ihracatının önündeki engellerin kalktığını söyledi. Pekcan, Tayland, Tayvan, Vietnam, Filipinlere ihracat için çalışma yapıldığını belirterek, "Meyvelere mevsimsel kredi desteği sürecek. Hasat zamanı kredi taleplerine öncelik verilecek" dedi.


HAZAL ATEŞ

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