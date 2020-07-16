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Sağlık Bakanı Koca'dan önemli iş yeri uyarısı

Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "İş yerinde biz bizeyiz" teorisinin yanlış olduğunu vurgulayan Bakan Koca önemli uyarılarda bulundu...

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli iş yeri uyarısı

16.07.2020, 16:54

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya platformu Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

"MASKEYİ, TEK BAŞINA KALMADIKÇA İNDİRMEYELİM"

Bakan Koca, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim." ifadelerini kullandı.

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