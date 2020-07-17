18 ilaç daha geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser için olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplantı yapıldığını ifade eden Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 265'e ulaştığını açıkladı. Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini anlatan Bakan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı. Yapılan son düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 1 kanser ilacının yanı sıra 2 kas-iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunuyor.