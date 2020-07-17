Ev satışları patladı

TÜİK, Haziran 2020 konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 arttı ve 190 bin 12 adet konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise yüzde 152 artarak 58 bin 632'ye yükseldi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.9 oldu. İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,286 artarak, 101 bin 504 adete yükseldi. Böylece, ipotekli satışların payı da yüzde 53.4 düzeyine yükseldi. Konut satışlarında yaşanan bu artış da inşaat sektöründe büyük bir memnuniyetle karşılandı.



İNDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NAZMİ DURBAKAYIM

'GAYRİMENKUL TARİHİ YENİDEN YAZILDI'

"HAZİRAN 2020'de konut satışları, normalleşme sürecinin başlaması, kamu bankalarının ve Emlak Konut'un başlattığı düşük faiz kampanyasının etkisiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşarak rekor kırdı. Bu satış rakamının temmuz ayında da devam etmesini bekliyoruz. Düşük faizli konut kredisi başvurularının tam olarak sonuçlanmaması ve konut ihtiyacı olanların yeni taleplerde bulunacak olması, bu beklentimizin temelini oluşturuyor. Hatta özel bankaların da mevcut faizlerde konut kredisi vermeye başlaması, satış rakamını yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir."



GYODER BAŞKANI MEHMET KALYONCU:



'FAİZ İNDİ REKOR GELDİ'

"BU rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla kullanıma sunduğu kapsamlı konut kredilerinin etkisi çok yüksek oldu. Düşük faizli konut kredileri, hem vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağladı hem de zorlu bir dönemde gayrimenkul sektörüne büyük bir moral getirdi. Haziran ayındaki artışla, nisan ve mayıs ayındaki sıkıntılı dönemin telafi edilmesi, hatta üzerine de çıkılmasıyla aslında 2020'de sektörün hedeflerini tutturmasının önü açıldı. Düşük faiz oranının devam etmesi durumunda, konut satışları yıl sonunda rahatlıkla 2019 yılının üzerine çıkacaktır. Şu an sektörün kazandığı moral ve heyecanın konut satmak kadar önemli olduğuna inanıyorum çünkü bu atmosfer yeni projelerin daha büyük bir özgüvenle hayata geçmesini sağlayacak.



KONUTDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALTAN ELMAS:

'NORMALLESMEYE V SEKLİNDE BASLADIK'

"TÜM bu rakamlar, pandemi sürecinde duraklayan hatta durma noktasına gelen sektörümüzün ne kadar hareketlendiğini kanıtlıyor. Pandemi sonrasında Haziran ayında başlayan normalleşme sürecinde Bakanlığımızın açıkladığı teşvik paketi de sektörümüzü bizim beklentilerimizin çok üzerinde hareketlendirdi. 190 bin konutun 101 bininin kredili satış olarak gerçekleşmiş olması da bunu kanıtlıyor. Normalleşmeye V şeklinde başladık diyebiliriz. Temmuz ayına da iyi başladık, satışlar devam ediyor ve daha birkaç ay da bu hareketliliğin devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak kamu bankalarının 0,64 faiz oranını, bir yıl ödemesiz ve 15 yıl vadeli sunduğu bu mekanizmayı daha ne kadar ay devam ettireceği de kritik bir konudur.



AYİDER BAŞKAN YARDIMCISI AHMET ERKURTOĞLU:



'ÇİNLİLER KONUT ALMAYA BASLADI'

PANDEMİ sürecinin ardından bu rakamlar oldukça sevindirici. Şantiyeler şu an çalışmaya başladı. Ancak vatandaşlarımıza burada küçük bir uyarıda bulunalım. Fırsatçılara geçit vermesinler, evlerin değerlerini iyi araştırıp ona göre konut alsınlar. Yabancıya konut satışında bu ay da bir düşüş bekliyorduk. Pandemi süreci yabancıya konut satışında ciddi bir darbe vurdu. Ancak burada en çok konut alan ülkenin Çin olması dikkat çekici. Çünkü en çok konut alanlar arasında Çin, ilk 10'da yoktu. Çinlilerin İstanbul'un önemli projeleriyle ilgilendiklerini ve konut aldıklarını biliyorduk. Tahminimiz o ki İpek Yolu projesi nedeniyle Çinlilerin konut alımı ilgisi devam edecektir.

Yavuz KARAMAN