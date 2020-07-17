Kiraz ihracatından yeni rekor geldi

Türkiye'nin üretiminde dünya lideri olduğu kirazda ihracat rekora koşuyor. 2020 yılında 190 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandıran kiraz ihracatçıları, sezon sonuna kadar 200 milyon doları aşmayı hedefliyor. Türkiye'nin 2019 yılına ait olan 182,6 milyon dolarlık ihracat rekor rakamı şimdiden geçildi. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre; Türkiye 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne 70 bin ton karşılığı 190 milyon dolarlık kiraz ihraç etti. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracatımız ise 70 bin ton karşılığı 166 milyon dolardı.

YÜZDE 15 DEĞERLENDİ

Türk kirazının ihracatının miktar bazında geçen yılki seviyesini korurken, değer bazında yüzde 15 daha katma değerli ihraç edildiğini dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kiraz ihracatında 2019 yılında 182,6 milyon dolarlık tutarla Türkiye tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştıklarını, 2020 yılının geride kalan diliminde bu

rekoru kırdıklarını, sezon sonunda 200 milyon doları aşarak bu rekoru daha da geliştireceklerini kaydetti. Rengi ve tadıyla yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden biri olan kirazın güçlü bir antiok-sidan kaynağı olduğunu, içerisinde barındırdığı A, C ve K vitaminleri saye-sinde bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile geti-ren Uçak, şunları söyledi:

ÇETİN REKABET

"Kiraz özellikle Çin'de zenginliği ve cömertliği temsil ediyor. 2020 yılın-da Çin ve Hong Kong'a kiraz ihracatımız yüzde 50'lik artışla 5,2 milyon dolardan 8 milyon dolara çıktı. Önümüzdeki yıllarda Uzakdoğu'ya kiraz ihra-catımızın daha da artma-sını bekliyoruz. Yeni start verdiğimiz Taze Kiraz, Üzüm ve Nar Ürünlerin-de Hedef Pazarlar URGE Projemizle Uzakdoğu'da Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Endo-nezya, Singapur ve Viet-nam'ı hedef pazar olarak belirledik. Bu ülkeler-de yapacağımız pazarla-ma faaliyetleriyle 2020 yılı için belirlediğimiz 1 mil-yar dolar ihracat hedefine ulaşacağız. Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük ihraç pazarlarımızdan Rusya'da Yunanistan, İran, İtal-ya, Özbekistan, Sırbistan, Romanya, Moldova ve İspanya ile rekabet ediyo-ruz. Lojistik fiyatlarımız-dan yükselen maliyetler nedeniyle Türk kirazı-nın fiyatı diğer ülkelere göre yüksek kaldı, çetin bir rekabet yaşandı. İhra-catta sezon başında bekle-diğimiz artışın biraz geri-sinde kalsak da, başarılı bir sezonu geride bıra-kıyoruz. Pandemi döne-minde üreticimizin yüzü-nü güldüren, bu rekora katkı koyan tüm ihracatçı-larımızı kutluyorum."