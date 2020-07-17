Kurban Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara yattı mı?

Kurban Bayramı ikramiyesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her yıl dini bayramlarda ikramiye alan emekliler, bu yıla ilişkin ikinci ikramiyelerin ödeneceği tarihleri araştırıyordu. Bu ay zamlı maaşlarını alacak olan emekliler bayram ikramiyesi ile rahat bir nefes alacak. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri, emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacak. Buna göre, bayram ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek.

SSK'lı emeklileri: 17-26 Temmuz

Bağkur emeklileri: 25-28 Temmuz

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

NE KADAR ÖDENECEK?

Emekliler 1.000'er lira alacak. Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 233 liraya, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 539 liradan bin 627 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 451 liradan bin 534 liraya yükselecek. SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları bin 263 liradan bin 335 liraya çıkacak.

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