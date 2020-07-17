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Zamlı maaşlar ve ikramiyeler hesapta

emeklilerinin zamlı maaşları ve ikramiyelerinin ödemelerine bugünden itibaren başlanıyor. ikramiyeleri de yüzde 5.75’lik zamlı maaşlarla birlikte hesaplara yatırılacak.

Zamlı maaşlar ve ikramiyeler hesapta
Giriş Tarihi: 17.7.2020

Emekliler bu ay hem zamlı maaşlarını hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak. Zamlı maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün SSK emeklileriyle başlayacak, daha sonra BAĞ- KUR emeklileriyle devam edecek. SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine yüzde 5,75 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar bugünden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara geçecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de erken ve maaşla birlikte ödenecek. Böylece emekliler maaş çekmek için iki kez bankaya gitmek zorunda kalmayacak. Zamlı maaşı ve ikramiyeyi ilk alacak olan emekliler ise SSK emeklileri ile dul ve yetimleri olacak. SSK emeklilerine maaş ödemeleri için son gün 26 Temmuz.

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