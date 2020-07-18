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Borcu olanlar dikkat! Elektronik haciz uygulaması geliyor

Meclis’te görüşmeleri süren yargının hızlanması içeren ikinci yargı paketinde “elektronik haciz” düzenlemesi yapıldı. Buna göre alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın UYAP üzerinden borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulatarak, haciz talebinde bulunabilecek. İcra dairesi de tespit edilen mal, hak veya alacağı, elektronik ortamda haczedecek.

Borcu olanlar dikkat! Elektronik haciz uygulaması geliyor

18.07.2020, 10:09

TBMM Genel Kurulu'nda 66 maddelik Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 57 maddesi kabul edildi. Buna göre, elektronik haciz uygulamasında, sorgulama sonunda edinilen bilgiler hukuka aykırı olarak paylaşılamayacak.

Sorgulama ve haciz işlemlerinin yürütülebilmesi için kamu kurum veya kuruluşları ile kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile kendi sistemleri arasında entegrasyonu sağlayacak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Sorgulamanın tür, kapsam ve sınırı ile diğer hususlar Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. İhtiyati haciz talebinin reddi kararı gerekçeli olarak verilecek ve bu karara karşı istinaf yoluna başvurulabilecek.

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