Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeniyor

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibariyle ödenmeye başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiyelerin SSK'lı emekliler için 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.



TEMMUZ FARKLARI DA YATIYOR

Bakan Selçuk, emekli ve hak sahiplerinin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamaması için Kurban Bayramı ikramiyelerinin ilk kez emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların Ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle Temmuz aylık farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti. Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeleri gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.

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