Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'yerli otomobil' paylaşımı

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Bursa Gemlik'te atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak prjeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "TOGG fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.