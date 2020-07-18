İşten çıkarma yasağı 2021’e kadar uzatılabilecek

Salgının istihdama etkilerini azaltmak amacıyla, hem işvereni hem işçiyi korumak için yaşama geçirilen istihdam paketiyle 17 Ağustos'ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı, 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.



3 AYDA 12 MİLYAR DESTEK

İşten çıkarma yasağı gelişmelere göre her defasında 3 aya kadar uzatılabilecek. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Ender, pandemi nedeniyle ücretsiz izne çıkartılan işçinin bu durumda haklı fesih yaparak iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatı alabileceğini söyledi. Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesinin teşvik edilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Normalleşme desteği ayda 4 milyar lira olmak üzere, 3 ayda toplam 12 milyar liraya kadar ulaşabilecek. Kısa çalışma ödeneği süresinin sektörler bazında uzatılabilmesine olanak sağlayan bir düzenleme de komisyonda kabul edildi. Bu düzenleme, turizm sektörünün elini rahatlatacak.

DİJİTAL MECRALAR KOMİSYONU KURULUYOR

İstihdam paketine eklenen düzenlemeyle Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasının önü açıldı.Toplam 17 üyeden oluşacak komisyon, bireylerin kişilik haklarına özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla faaliyet gösterecek.



HAZAL ATEŞ