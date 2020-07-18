Sahte servislere karşı SERBİS devrede

Hem tüketicileri hem de firmaları sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) hizmete alındı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri ve firmaları sahte servislere karşı korumak için SERBİS projesini "www.servis.gov. tr" internet sitesinden hizmete sunduklarını söyledi. SERBİS tanıtım toplantısına katılan Pekcan, beyaz eşyadan otomobile, bilgisayardan cep telefonuna kadar 200'ü aşkın ürün grubunda satış sonrası hizmet zorunluluğunu getirdiklerini hatırlattı.



ARAMA MOTORU RİSKLİ

Pekcan, "Tüketicilerin garantilerden kaynaklı haklarını kullanabilmeleri için yetkili servislere başvurmaları gerekiyor. Ancak bazı fırsatçılar arama motorlarında kendi isimlerini en üst sırada çıkarıyor. Aldıkları ücret, makinenin içinden parça çalınması, tamir edilememesi, hatta ürünün çalınması gibi şikâyetler geliyor. Vatandaşlarımızı 'www.servis.gov.tr' sitesini kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

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