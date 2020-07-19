Aydın’a otoyol ve havaalanı müjdesi

Aydın'a yatırımları incelemek amacıyla gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentte ilk ziyaretini Aydın Valiliği'ne gerçekleştirdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'la kentteki yatırımlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.



EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Karaismailoğlu, pandemi sürecine rağmen ülkenin her köşesinde değerli yatırımlara imza attıklarını belirterek, "Ülkelerin ekonomileri, sistemleri çökmüşken ülkemiz dimdik ayakta durdu. Çok başarılı bir şekilde bu süreci atlattık. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Aydın'da çok sayıda proje yapmaya devam ediyoruz" dedi. Aydın-Denizli Otoyolu ihalesini başarılı bir şekilde geçen ay sonunda gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu süreç biraz uzamış olsa bile en iyi işi yapmak için rekabet koşullarının sağlanması, ülkemizin ve dünyanın önemli firmalarının bu işe talip olması için belli bir süre geçmesi gerekiyordu. Çok güzel bir yarışma oldu ve değerli firmalar bu ihaleye ilgi gösterdiler" dedi. Karaismailoğlu, "En kısa zamanda ihale sürecini tamamladıktan sonra hedefimiz iki yıl bitmeden yolu trafiğe açmak. Bu otoyolun, Aydın Denizli bölgesinde üretime, istihdama, turizme, ihracata büyük katkısı olacak. Proje, bölgeye canlılık ve hayat getirecek" diye konuştu.

"HAVA YOLU, HALKIN YOLU OLDU"

Aydınların yıllardır hayalini kurduğu Çıldır Havaalanı'nın da gündemlerinde olduğunu vurgulayan Bakan Adil Karaismailoğlu, "AK Parti Hükümetleri döneminde havayolu halkın yolu oldu. 26 olan havaalanı sayısını 54'e çıkardık. Pandemi sürecinde en çok havayolu etkilendi. Aylık 20 milyonun üzerinde olan yolculuklar artık yok. Havayolunu yeniden canlandırmanın peşindeyiz. Onunla ilgili çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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