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Haberler Ekonomi Bakan Albayrak’tan ‘G20 Eylem Planı’ paylaşımı

Bakan Albayrak’tan ‘G20 ’ paylaşımı

Bakan Albayrak’tan ‘G20 Eylem Planı’ paylaşımı
Giriş Tarihi: 19.7.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. İkinci bir Kovid-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı" ifadelerini kullandı.
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