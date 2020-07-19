Turistler Türkiye’de tatilden çok mutlu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan yabancı turistler, Türkiye'nin güvenli olduğunu söyledi. Charter uçuşlarla Marmaris'e tatile gelen İngiliz, Danimarkalı, Rus, İskoç ve Ukraynalı turistler, daha çok apart otelleri tercih ediyor. İzole olarak denize girip güneşlenerek tatil keyfi yaşayan turistlerden İngiliz Grace Gloria Elizabeth (28), "Bir hafta önce tatile geldik. Türkiye güzel ve güvenli bir ülke. Marmaris, tatil için mükemmel bir yer. Mutluyum, huzurluyum ve güvendeyim. Tüm dostlarıma tavsiye ediyorum" dedi. Yaklaşık 30 yıldır oteller bölgesi olarak adlandırılan Siteler Mahallesi sahilinde apart otel, restoran ve plaj işletmeciliği yapan Hamza Tuncel de, "40 gündür işletmelerimiz açık. Gelişmeler çok iyi yönde" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER